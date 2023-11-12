أسعار الذهب تنخفض متأثرة بتعزيز الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة

(MENAFN
) تأثرت أسعار الذهب بانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بتأثير رئيسي ناجم عن تعزيز الدولار وتصاعد عوائد سندات الخزانة. وفي التداول الفوري، شهدت قيمة الذهب انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمئة، لتستقر عند 1,940.20 دولار، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 2.6 بالمئة، ما يعادل 66 دولارًا. ويضاف هذا إلى السياق الأوسع، حيث تكبدت المعدن الثمين خسائر تقدر بنحو 3.4 بالمئة على مدى أسبوعين. ولم يقتصر التأثير على التداول الفوري، كما يظهر من خلال عقود الآجل الأمريكية، التي شهدت هبوطًا بنسبة 1.6 بالمئة عند التسوية، لتغلق عند 1,937.70 دولار، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 3.1 بالمئة.
كما جاء انخفاض أسعار الذهب نتيجة لمزيج من العوامل، وعلى وجه الخصوص أداء الدولار القوي، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين باستخدام عملات أخرى، مما يقلل من جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، يفتح ارتفاع عوائد سندات الخزانة فرص استثمارية بديلة، محولًا الانتباه والأموال بعيدًا عن الأصول غير الربحية مثل الذهب.
في حين يتابع المستثمرون هذه التطورات عن كثب، حيث يتفاعل المعدن الثمين، الذي يُعتبر غالبًا ملجأ آمنًا، بحساسية مع التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية. يسلط الاتجاه الحالي الضوء على التوازن الحساس الذي يحافظ عليه الذهب ضمن المشهد المالي الواسع، ويتطلع المراقبون بفارغ الصبر إلى أي تغيرات قد تشير إلى تغير في هذه الدينامية في الأسابيع القادمة.
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