المخاوف العالمية تؤثر على اتجاهات سوق النفط

(MENAFN
) حدث هبوطٌ كبير في أسعار النفط في الأسبوع الماضي، حيث شهدت كل من نفط برنت والنفط الأمريكي خسائر تقدر بنحو 4 بالمئة. وهذا يُعتبر الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الأسعار تراجعًا، وهو اتجاه لم نشهده منذ أيار 2023، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالطلب والتي ألقت بظلالها على السوق.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2 بالمئة على الرغم من حدوث ارتداد طفيف في نهاية الأسبوع، إلا أن الأجواء العامة ظلت غامضة. ودخل العراق إلى الأضواء، مُعبّرًا عن التزامه بمستويات الإنتاج المحددة من قبل تحالف "أوبك+". وارتفعت عقود نفط برنت بمقدار 1.42 دولار، وهو ما يُعادل 1.8 بالمئة، لتستقر عند 81.43 دولار للبرميل في نهاية يوم السبت الموافق 11 نوفمبر. بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف بمقدار 1.43 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتصل إلى 77.17 دولار عند التسوية.
كذلك تستعد تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، لعقد اجتماع في السادس والعشرين من هذا الشهر. وأكدت وزارة النفط العراقية أن بغداد ملتزمة باتفاق "أوبك+" بشأن تحديد مستويات الإنتاج.
في حين يُروى منخفض أسعار النفط الحالي قصة تأنيب الضمير بشأن الطلب العالمي. يأتي اجتماع التحالف المقبل على الساحة كلحظة حاسمة، حيث ينتظر العالم لرؤية الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه التحديات في الأسابيع المقبلة.
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