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محمد بن زايد: أدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة

11/12/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها، ودعا سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «إكس» الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة. حيث دون سموه: "أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة".

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