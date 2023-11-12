محمد بن زايد: أدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة

محمد بن زايد: أدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة
التاريخ
11/12/2023 3:00:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الإمارات وخارجها، ودعا سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «إكس» الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة. حيث دون سموه: "أطيب الأمنيات للمحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في الإمارات وخارجها، وأدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم كافة".
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