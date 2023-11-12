التوصيل بـ((الدرونز)) أو ((الروبوتات)) غير محبب

MENAFN - Khaberni) خبرني - في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «ساينتفيك ريبورتس» التابعة لمجلة نيتشر العلمية المرموقة، وجدت أنَّ المستهلكين مستعدون لتلقّي طلبات التوصيل عبر المركبات ذاتية القيادة، أكثر من تلقّيها بالطائرات بدون طيار «الدرونز» أو الروبوتات.





وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية، فإنه رغم استعداد الناس لقبول السيارات ذاتية القيادة كبديل لموظف التوصيل، فإنَّ الدرونز والروبوتات لم تكن خياراً محبباً للمستهلكين.

كما وجد الباحثون أيضاً أن المستهلكين المهووسين بالتكنولوجيا كانوا أكثر قبولاً لتقنيات المستقبل القريب من السكان الأقل دراية بالتكنولوجيا.