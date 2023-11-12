التوصيل بـ((الدرونز)) أو ((الروبوتات)) غير محبب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «ساينتفيك ريبورتس» التابعة لمجلة نيتشر العلمية المرموقة، وجدت أنَّ المستهلكين مستعدون لتلقّي طلبات التوصيل عبر المركبات ذاتية القيادة، أكثر من تلقّيها بالطائرات بدون طيار «الدرونز» أو الروبوتات.
وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية، فإنه رغم استعداد الناس لقبول السيارات ذاتية القيادة كبديل لموظف التوصيل، فإنَّ الدرونز والروبوتات لم تكن خياراً محبباً للمستهلكين.
كما وجد الباحثون أيضاً أن المستهلكين المهووسين بالتكنولوجيا كانوا أكثر قبولاً لتقنيات المستقبل القريب من السكان الأقل دراية بالتكنولوجيا.
MENAFN12112023000151011027ID1107412561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.