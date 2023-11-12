عامر شريف لـ «البيان»: مؤسسات صحية جديدة لمواكبة عالمية دبي

قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن إطلاق الهوية المؤسسة الجديدة لـ((دبي الصحية))، إنّ المؤسسة في شكلها الجديد ستعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً لها في تقديم وتطوير الخدمات الصحية في الإمارة، وتعتزم إنشاء مؤسسات صحية جديدة، تتناسب مع الزيادة العددية لسكان الإمارة والتوسعات الحضرية المستمرة.

نظام أكاديمي

وأضاف الدكتور عامر، أن القيادة الرشيدة ارتأت تحويل النظام الصحي في الإمارة إلى نظام صحي أكاديمي متكامل، وهي خطوة تدعم استقطاب وتطوير الكفاءات الصحية، وتقديم خدمات أفضل للمريض مبنية على الدليل العلمي، وعلى مواصفات عالمية، مشيراً إلى أن النظام الصحي الحالي في الإمارة أسس منذ 53 عاماً، فيما تعتزم المؤسسة الجديدة أن ترتقي به خلال الخمسين عاماً المقبلة، ليصبح الأفضل والأقوى عالمياً. وفيما يتعلق باحتمالية توجه المؤسسة إلى تعهيد بعض خدماتها لشركات خاصة تقوم بها، أكد الشريف أن ذلك يعتمد على نوع الخدمة، وبما يضمن تقديم أفضل خدمة للمريض، الذي يعتبر الهدف والمحور الأساسي وراء خطة المؤسسة.

تكامل

وأوضح الدكتور عامر، أنه في السابق كانت الأنظمة الصحية في معزل عن المؤسسات الأكاديمية، وتربطها فقط بعض الاتفاقيات، تنظم العلاقة بينهما إلا أنه بالمتابعة يتبين أن أفضل 10 جامعات في العالم لديها مؤسسات أكاديمية تابعة لها، منوهاً إلى أن طلبة المؤسسات الأكاديمية هم أساس المرحلة الجديدة، حيث يمكن للطلاب بشكل عملي من اليوم الأول الحصول على تجربة مهنية عملية في مستشفيات المؤسسة ومرافقها الصحية من البداية، كما سيتحول أعضاء هيئة التدريس في تخصصاتهم المختلفة أطباء استشاريين في مستشفيات المؤسسة إلى جانب كونهم إنشاء أكاديميين)).

دعم بحوث

ولفت الدكتور عامر، إلى أن المؤسسة الجديدة ستدعم البحث العلمي في كليات الطب المختلفة، مشيراً إلى أن كثيراً من الطلبة وهم ما زالوا في السنة السادسة لديهم بحوث علمية نشرت، ستضيف لهم المنظومة الصحية المتكاملة الجديدة قيمة مضافة تسهل عليهم مهمة إجراء البحوث العلمية، لافتاً إلى أنه سابقاً كانت رحلة الطبيب حتى التخرج، تتطلب وقتاً طويلاً للتخصص المهني، حيث يتعلم في 6 سنوات، ويحتاج 4 سنوات إضافية للتخصص، إلا أنه مع المنظومة الجديدة تضمن حصوله على هذه الرحلة منذ بداية التحاقه بإحدى الكليات الطبية التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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