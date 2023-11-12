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حريق هائل يغلق طريقاً سريعاً رئيسياً في لوس أنجلس

11/12/2023 2:24:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلس، ما أدى لإغلاق الطريق مؤقتاً، بحسب السلطات.

تسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل ستة ملاعب كرة قدم.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق.

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