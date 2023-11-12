الأشعة المقطعية تزيد خطر السرطان للشباب

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجدت دراسة كبيرة متعددة الجنسيات أن الأشعة المقطعية، ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال والشباب.

ووفق "هيلث داي"، حلّل الباحثون سجلات الأشعة لـ 276 مستشفى في 9 بلدان، وتم ربطها بالسجلات السكانية، وشملت البيانات ما يقرب من مليون شخص تحت سن 22 عاماً خضعوا لفحص بالأشعة المقطعية مرة واحدة على الأقل.

وأظهرت النتائج أن التعرض في سن مبكر لجرعة من الأشعة متوسطة تبلغ 8 ملليغرامات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال بنسبة 16% تقريباً.

وقالت الدكتورة ماجدة بوش دي باسيا، من معهد برشلونة للصحة العالمية: "هذا يعني أنه من بين كل 10 آلاف طفل يخضعون للأشعة المقطعية، يمكننا أن نتوقع 1 إلى 2 حالة من السرطان خلال الـ 12 عاماً التالية للفحص".

وأشار الباحثون إلى بيانات أمريكية تفيد بأن "التصوير المقطعي هو أكبر مساهم في التعرض للإشعاع الطبي بين سكان الولايات المتحدة".