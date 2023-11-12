في اليوم الــ37 للحرب على غزة... الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي واشتباكات في عدة محاور

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الــــــ37 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يصعد الاحتلال من عداونه على القطاع من خلال تشديد حصاره على المستشفيات، حيث كثف من غاراته وقصفه في محيط مستشفى الشفاء الذي خرج عن الخدمة منذ أمس السبت، وسط أنباء تفيد بانقطاع الاتصال به وانقطاع التيار الكهربائي عنه بالكامل، ما يعني خروج الأجهزة التي تمد المرضى بالحياة، ومن بينهم الأطفال الرضع، عن الخدمة.

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مستشفى "مهدي" للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وجرح عدد من النازحين، وبينما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، فيما خلفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا وعشرات الإصابات.

وعلى الأرض، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة غرب مدينة غزة.

على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تدهورا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة والتي باتت منذ أيام في مرمى النيران الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

مجازر الاحتلال تتواصل في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد 9 مواطنين بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان، كما استشهد طبيبان وأصيب عدد من النازحين بعد قصف طائرات الاحتلال مستشفى مهدي للولادة بحي النصر.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب أخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الرنتيسي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو عبدة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

كما استشهد في وقت سابق خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

كما أفادوا بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

كمل قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في منطقة زنة العواصية ببني سهيلا، شرق خان يونس واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.



