في اليوم الــ37 للحرب على غزة... الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي واشتباكات في عدة محاور

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الــــــ37 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يصعد الاحتلال من عداونه على القطاع من خلال تشديد حصاره على المستشفيات، حيث كثف من غاراته وقصفه في محيط مستشفى الشفاء الذي خرج عن الخدمة منذ أمس السبت، وسط أنباء تفيد بانقطاع الاتصال به وانقطاع التيار الكهربائي عنه بالكامل، ما يعني خروج الأجهزة التي تمد المرضى بالحياة، ومن بينهم الأطفال الرضع، عن الخدمة.
وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مستشفى "مهدي" للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وجرح عدد من النازحين، وبينما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، فيما خلفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا وعشرات الإصابات.
وعلى الأرض، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة غرب مدينة غزة.
على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تدهورا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة والتي باتت منذ أيام في مرمى النيران الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز.
وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.
وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.
وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.
مجازر الاحتلال تتواصل في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
واستشهد 9 مواطنين بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان، كما استشهد طبيبان وأصيب عدد من النازحين بعد قصف طائرات الاحتلال مستشفى مهدي للولادة بحي النصر.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب أخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الرنتيسي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو عبدة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه.
وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار على مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف باتجاهه ومحيطه.
وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.
كما استشهد في وقت سابق خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.
كما أفادوا بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.
كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.
كمل قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاب في منطقة زنة العواصية ببني سهيلا، شرق خان يونس واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.
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