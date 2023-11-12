الطقس: انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبياً في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله خاصة في ساعات المساء والليل الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد الأربعاء المقبل، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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