الطقس: انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبياً في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله خاصة في ساعات المساء والليل الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد الأربعاء المقبل، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.