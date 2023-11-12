واشنطن بوست: ترسانة حماس الجديدة وجّهت ضربات قوية للمدرعات الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- سلّط تقرير أمريكي الضوء على ترسانة أسلحة قوية مضادة للدروع والمباني، تمتلكها حركة حماس لأنها تختلف تمامًا عن أسلحتها، في الحروب السابقة مع إسرائيل؛ مما مكّنها من توجيه ضربات مؤثرة وفعالة للمدرعات والآليات الإسرائيلية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في حين اعتادت القوات الإسرائيلية، التي تعتبر واحدة من أفضل القوات المسلحة تسليحًا والأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية في العالم، أن تواجه قبل سنوات الحجارة والزجاجات الحارقة التي ألقاها الفلسطينيون، فإنها تواجه الآن أسلحة مثل الصواريخ الموجهة بالليزر والذخائر المضادة للدبابات في غزة".

وتابع التقرير أن القتال القريب في غزة مكّن نشطاء حماس من عرض بعض من ترسانتهم المطورة، "عدد كبير من قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ المضادة للدبابات، التي تم تهريب العديد منها عبر الأنفاق والمعابر البرية والبحرية خلال العقد الماضي، نتيجة للحروب في العراق وليبيا وسوريا والسودان. علاوة على تجميع أشكال مختلفة من هذه الأسلحة بتطوير داخل غزة في مصانع تحت الأرض" وفقًا لخبراء عسكريين.

وبحسب هؤلاء الخبراء، "فإن إسرائيل تتابع عن كثب أنواع الأسلحة التي تمتلكها حماس من بنادق قناصة حديثة، وطائرات شراعية، وقذائف آر بي جي، وقذائف لاصقة، وطائرات بدون طيار هجومية أحادية وغواصات صغيرة، وألغام أرضية، وصواريخ مضادة للدبابات، مثل الرأس الحربي تانديم 85 الذي يستخدم رأسين متفجرين لاختراق المركبات المدرعة الحديثة، وصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل الآن إلى أقصى الشمال حتى حيفا بالقرب من الحدود اللبنانية وجنوبًا مثل إيلات على البحر الأحمر، لكنها تفتقر للكثير من الدقة".

ولفت التقرير إلى مدى القلق الذي يشعر به سلاح المدرعات الإسرائيلي نتيجة لنشر حماس لوحدات كثيرة مضادة للدروع. وأن إسرائيل ستواجه ظروفًا صعبة في غزة؛ لأن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى مسلحون بكثافة، وهم منظمون جيدًا، وليسوا عصابة من الأطفال الصغار يركضون بالمسدسات، بحسب آفي ميلاميد، مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق.

وأضاف " ميلاميد" أن إسرائيل لم تتفاجأ بنوع الأسلحة بحكم معرفتها استخباريًا بها، لكنها تفاجأت بالكميات الكبيرة المتواجدة من مختلف هذه الأسلحة والتي مكنت حماس من الصمود، وإلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية لغاية الآن.

المصدر: "واشنطن بوست" الأمريكية



