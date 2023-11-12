الموجز9696

MENAFN - Palestine News Network ) في اليوم الــــــ37 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،جيش الاحتلال يصعد من عداونه على القطاع من خلال تشديد حصاره على المستشفيات،

جيش الاحتلال يكثف من غاراته وقصفه في محيط مستشفى الشفاء الذي خرج عن الخدمة منذ أمس السبت، وسط أنباء تفيد بانقطاع الاتصال به وانقطاع التيار الكهربائي عنه بالكامل، ما ادى الى استشهاد 5 جرحى إضافة إلى استشهاد طفل ثاني من أطفال الخدج

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مستشفى "مهدي" للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وجرح عدد من النازحين

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أن تr,l hgsg'm السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال إن حكومته تسعى للسيطرة على غزة تتيح لها الدخول متى تريد، ولن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية تدفع رواتب لعائلات قتلة الأطفال، على حد قوله،

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا