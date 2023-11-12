الطريقة المثلى لإزالة المكياج والاعتناء بالبشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مجلة Jolie بأن لزيت التنظيف فوائد للبشرة، حيث يساعد على إزالة المكياج والأوساخ وتنظيف المسام بعمق من ناحية، والعناية بالبشرة وترطيبها من ناحية أخرى.وأوضحت المجلة أن البشرة الجافة يناسبها زيت تنظيف غني بالدهون مثل زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو، أو زيت جوز الهند، لترطيبها.



وأضافت أن البشرة الحساسة، التي تميل إلى التهيج، يناسبها زيت الأرغان، أو زيت اللوز، لتجنب التهيج.



أما الدهنية، التي تميل للشوائب، فتناسبها زيوت التنظيف الخفيفة غير الدهنية، المضادة للالتهابات مثل زيت الجوجوبا، وزيت الخروع.



وبشكل عام يجب استعمال زيت تنظيف يخلو من الكحول، وأملاح الألومنيوم، والأصباغ، والبارابين، والبارافينات ، والزيوت المعدنية، والعطور.

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