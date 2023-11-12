شاهد : القسام توثق بالفيديو عمليتين ضد جنود الاحتلال بالضفة

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا قالت إنه يوثق عمليتين لعناصرها ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، إحداهما يُكشف عنها لأول مرة.



وأوضحت الكتائب أن التسجيل يظهر عملية مفرق بيت ليد قرب طولكرم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في السابع من الشهر الماضي.



وتوثق المشاهد لحظة إطلاق النار من سيارة مسرعة باتجاه سيارة يقودها جندي إسرائيلي. ويظهر الجندي بعد ذلك مضرجا بدمائه داخل السيارة بعد انقلابها، وقد اعترف جيش الاحتلال آنذاك بمقتل الجندي.



وفي العملية الأخرى -التي لم يفصح عنها الجيش الإسرائيلي- قالت كتائب القسام إنها تمكنت من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين قرب بلدة بلعا في طولكرم عبر سيارة محترقة.



وأوضحت أنها فجّرت عبوة ناسفة عن بعد عندما اقتربت القوة الإسرائيلية من السيارة.

