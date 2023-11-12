الكشف عن منظومة روسية جديدة مضادة للدرونات في معرض دبي للطيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
من المقرر ان تكشف روسيا خلال معرض Dubai Air Show-2023، عن العديد من منتجاتها الدفاعية، وعن تقنيات ومنظومات إلكترونية جديدة.
وحول الموضوع قال نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف:"أصبح من المعروف ما هي المنتجات التي ستقدمها روسيا خلال فعاليات معرض Dubai Air Show-2023 التي ستعقد في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر.. من بين أبرز المعروضات التي ستعرض في الجناح الروسي ستكون منظومة سابفير الروسية الجديدة المضادة للدرونات، والتي خضعت لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأشار أرتياكوف إلى أن منظومة "سابفير" يمكنها اكتشاف وتعقب الدرونات الصغيرة الشبيهة بالطائرات، والدرونات الفائقة الصغر التي يصل وزنها إلى 250 غ، كما يمكنها رصد الدرونات الصغيرة البدائية المصنعة بشكل يدروي.
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن منظومة "سابفير" الجديدة يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافات تصل إلى 30 كلم، ويمكنها التشويش وشل حركة الدرونات على مسافة تصل إلى 5000 م.
روسيا اليوم
MENAFN12112023000208011052ID1107412496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.