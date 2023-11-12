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الكشف عن منظومة روسية جديدة مضادة للدرونات في معرض دبي للطيران

11/12/2023 2:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المقرر ان تكشف روسيا خلال معرض Dubai Air Show-2023، عن العديد من منتجاتها الدفاعية، وعن تقنيات ومنظومات إلكترونية جديدة.


وحول الموضوع قال نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف:"أصبح من المعروف ما هي المنتجات التي ستقدمها روسيا خلال فعاليات معرض Dubai Air Show-2023 التي ستعقد في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر.. من بين أبرز المعروضات التي ستعرض في الجناح الروسي ستكون منظومة سابفير الروسية الجديدة المضادة للدرونات، والتي خضعت لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".


وأشار أرتياكوف إلى أن منظومة "سابفير" يمكنها اكتشاف وتعقب الدرونات الصغيرة الشبيهة بالطائرات، والدرونات الفائقة الصغر التي يصل وزنها إلى 250 غ، كما يمكنها رصد الدرونات الصغيرة البدائية المصنعة بشكل يدروي.


وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن منظومة "سابفير" الجديدة يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافات تصل إلى 30 كلم، ويمكنها التشويش وشل حركة الدرونات على مسافة تصل إلى 5000 م.

روسيا اليوم


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