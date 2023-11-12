مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء
التاريخ
11/12/2023 2:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.
وتاليا الأسماء:
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