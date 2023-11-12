كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال الفندقية قبل السفر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستغل المحتالون متعة السفر، ويقدمون عروضاً جذابة تكون رائعة جداً إلى درجة يصعب تصديقها، وقد كشف تقرير حديث أن حوالي 100 سائح وقعوا مؤخراً ضحية لعملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.ومن الضروري التعرف على الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القيام بحجوزات الفنادق، لضمان رحلة آمنة وممتعة.



وفيما يلي بعض هذه الإجراءات، وفق ما أورد موقع“غادجيتس ناو” الإلكتروني:



التحقق من وجود الفندق وإجراء بحث شامل

من الضروري التحقق مما إذا كان الفندق لديه موقع رسمي على الانترنت، وقراءة التقييمات من مصادر موثوقة، والبحث عن معلومات الاتصال، وإذا لم يتم العثور على معلومات جوهرية عن الفندق، فينصح بعدم التعامل معه.

استخدام مواقع الحجز المشهورة وذات السمعة الطيبة

ينصح بالالتزام بمنصات الحجز المعروفة وذات السمعة الطيبة مثل موقع“أدفايزر” أو“بوكينغ” أو“ميك ماي تريب” وغيرها، وقد أقامت هذه المنصات شراكات مع الفنادق، وقامت بالتحقق من قوائمها، ما يقلل من مخاطر الاحتيال.

التحقق من تشفير“إس إس إل”

التأكد من أن موقع الويب يحتوي على تشفير“إس إس إل” عند إدخال المعلومات الشخصية ومعلومات الدفع، وكذلك البحث عن في عنوان URL، ورمز القفل في شريط العناوين.

الحذر من الصفقات التي يصعب تصديقها

إذا كانت الصفقة تبدو رخيصة بشكل لا يصدق، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال، لذلك لابد من مقارنة الأسعار عبر مواقع الويب المختلفة لقياس التكلفة النموذجية للفندق المعني.

تأكيد الحجز مباشرة مع الفندق

بعد إجراء الحجز، يجب الاتصال بالفندق مباشرة للتأكيد، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في التحقق من شرعية الحجز، والتأكد من عدم وجود مشكلات عند الوصول.

ابحث عن معلومات الاتصال الحقيقية

تحقق من تفاصيل الاتصال بالفندق على موقعه الرسمي على الإنترنت أو في دليل موثوق به، وتجنب معلومات الاتصال المقدمة فقط في البريد الإلكتروني أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.



الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لمساعدة الآخرين

قم بإبلاغ السلطات المختصة عن الموقع الإلكتروني الذي تعاملت معه، عند مواجهة قائمة مشبوهة، أو الإحساس بالوقوع في فخ عملية احتيال فندقية عبر الإنترنت.

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