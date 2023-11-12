الخيرية الأردنية الهاشمية: تقديم المساعدات لغزة بكل طريقة ممكنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن هناك جهوداً حثيثة وكبيرة تبذل في تأمين احتياجات ومستلزمات أهالي غزة .



وقال الشبلي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن التوجيهات الملكية السامية واضحة وصريحة جداً في تقديم كل ما يمكن للاهل في غزة والضفة، وبكل طريقة ممكنة، سواء بارسال طائرات الشحن أو القوافل الميدانية أو من خلال عمليات الانزال الجوي على المستشفى الميداني الأردني في غزة، رغم كل الصعوبات والتحديات لما تقتضيه الحاجة والضرورة.



وأضاف الشبلي أن هناك تنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمعابر، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، لتوفير شيء من متطلبات الحياة الأساسية، سواء الأدوية أو الغذاء او المياه، مشيراً الى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتقديم التبرعات والمساعدات النقدية والعينية، من خلال قنوات وحسابات معلنة ومحددة للتسهيل على المتبرعين .



وشدد على أن موقف الأردنيين قيادة وشعباً ومؤسسات حكومية وخاصة مميز جدا.