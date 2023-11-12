الخيرية الأردنية الهاشمية: تقديم المساعدات لغزة بكل طريقة ممكنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن هناك جهوداً حثيثة وكبيرة تبذل في تأمين احتياجات ومستلزمات أهالي غزة .
وقال الشبلي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن التوجيهات الملكية السامية واضحة وصريحة جداً في تقديم كل ما يمكن للاهل في غزة والضفة، وبكل طريقة ممكنة، سواء بارسال طائرات الشحن أو القوافل الميدانية أو من خلال عمليات الانزال الجوي على المستشفى الميداني الأردني في غزة، رغم كل الصعوبات والتحديات لما تقتضيه الحاجة والضرورة.
وأضاف الشبلي أن هناك تنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمعابر، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، لتوفير شيء من متطلبات الحياة الأساسية، سواء الأدوية أو الغذاء او المياه، مشيراً الى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتقديم التبرعات والمساعدات النقدية والعينية، من خلال قنوات وحسابات معلنة ومحددة للتسهيل على المتبرعين .
وشدد على أن موقف الأردنيين قيادة وشعباً ومؤسسات حكومية وخاصة مميز جدا.
MENAFN12112023000208011052ID1107412493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.