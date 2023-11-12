زراعة العمود الفقري تساعد المصابين بمرض باركنسون على المشي دون السقوط

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MENAFN - Swissinfo) 中文 (zh) 神经假体帮助帕金森病患者不再摔倒English (en) Spinal implant helps man with Parkinson's to walk without falling (الأصلي)

يعاني مارك، 63 عامًا، من مرض باركنسون المتقدم منذ عام 1996. وساعد علاج الدوبامين ثم التحفيز العميق للدماغ، الذي خضع له في عام 2004، في علاج رعشاته وتيبس عضلاته. لكنه أصيب أيضًا بصعوبات شديدة في المشي، بما في ذلك ضعف التوازن والتوقّف عن المشي.

بعد خضوعه لعملية زراعة أقطاب كهربائية، تهدف إلى اعادة الإشارات الطبيعية إلى عضلات الساق من العمود الفقري، شهد الفرنسي من بوردو ((ولادة جديدة)) واستعاد الاعتماد على الذات، حيث يمكنه المشي مرة أخرى بشكل طبيعي دون السقوط.

"عمليا لم أكن أستطيع المشي دون السقوط عدة مرات في اليوم. في بعض المواقف، مثلا عند الدخول في المصعد، كنت معرضا لكي أداس على الفور، كما لو كنت متجمدًا هناك"، أما في الوقت الحالي، "لم أعد أخاف من الأدراج. كل يوم أحد أذهب إلى البحيرة، وأمشي حوالي ستة كيلومترات إنه أمر لا يصدق".

تلقى مارك علاجًا عصبيًا في المستشفى الجامعي بلوزان (CHUV)، يتكون من قطب كهربائي تمت زراعته عند الحبل الشوكي. إلى جانب مولد الدفع الكهربائي تحت جلد بطنه، يوصل الجهاز بنبضات كهربائية إلى النخاع الشوكي لتنشيط عضلات ساقه.

ويرتدي المريض مستشعر الحركة في كل ساق وعندما يبدأ المشي، يتم تشغيل الجهاز المزروع تلقائيًا ويبدأ في توصيل نبضات التحفيز إلى الخلايا العصبية الشوكية. الهدف هو تصحيح الإشارات غير الطبيعية التي يتم إرسالها من الدماغ، أسفل العمود الفقري، إلى الساقين لاستعادة الحركة الطبيعية.

يتميّز مرض باركنسون العصبي التنكسي بأعراض مثل الرعشة والتصلّب وانعدام التوازن والتناسق بين الحركات. وتضاعف معدل الإصابة بالمرض على مدار الـ 25 عامًا الماضية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). أظهرت التقديرات العالمية أن أكثر من 8.5 مليون شخص عانوا منه في عام 2019.

عملية الزراعة التي نُشر خبرها في مجلة "الطب الطبيعة"رابط خارجي (Nature Medicine)، لم يتم اختبار بعد في تجربة سريرية كاملة. لكن الفريق الفرنسي السويسري، الذي لديه برنامج طويل الأمد لتطوير واجهات بين الدماغ والآلة للتغلب على الشلل ، يأمل أن تقدم تقنيتهم نهجًا جديدًا تمامًا لعلاج عجز الحركة لدى المصابين بمرض باركنسون.

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"إنه أمر ملفت للنظر أن نستطيع، من خلال تحفيز النخاع الشوكي بشكل مستهدف كما فعلنا مع المرضى الذين يعانون من شلل، أن نصحح اضطرابات المشي الناجمة عن مرض باركنسون"، كما تقول جوسلين بلوخ، أستاذة علم الأعصاب والمتخصصة في جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعة في لوزان، والتي شاركت في الإشراف على البحث.

أما غريغوار كورتين، أستاذ علم الأعصاب في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL)، وفي جامعة لوزان وبالمستشفى الجامعي في لوزان (CHUV)، فذكر أن الفريق يخطط لإجراء اختبارات سريرية على ستة مرضى جدد في العام المقبل. وأشار كورتين إلى أن "إجازة هذا العلاج" سوف تحتاج على الأقل خمس سنوات من التطوير والاختبار لتحسين التكنولوجيا.

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