قضية كونرادي 1923: عواقب دبلوماسية وخيمة لجريمة سياسية على ضفاف بحيرة جنيف

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Affäre Conradi 1923: Politkrimi am Genfersee – mit schweren Folgen für die Diplomatie (الأصلي)Pусский (ru) Убийство Воровского и разрыв российско-швейцарских отношений

ورغم تبرئة كونرادي من طرف القضاء السويسري، كانت لهذه الحادثة عواقب وخيمة على العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا والاتحاد السوفياتي لمدة طويلة.

لوزان، ربيع عام 1923، في "شاتو دوشيه"، مباشرةً قبالة بحيرة جنيف، كانت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى تتفاوض حول مستقبل تركيا، ولم تكن الدعوة قد وجهت إلى الاتحاد السوفياتي، لكن تم قبول المبعوث السوفياتي "فاتزلوف فوروفسكي" بصفة مراقب. في مساء العاشر من مايو 1923 كان "فاتزلوف فوروفسكي" يجلس إلى طاولة العشاء بصحبة أشخاصٍ آخرين. فجأةً تقدّم السويسري-الروسي "موريتس كونرادي" إلى الطاولة، سحب مسدّسًا وقتل "فوروفسكي" بعدة طلقات من أقرب مسافة.

رسم ساخر من صحيفة "ديلي هيرالد"، 17.11.1923 ، هكذا يدافع الجاني عن نفسه: "إن القضاء ولو على بلشفي واحد فقط يمثل خطوة إلى الأمام من أجل خير الإنسانية". WIKICOMMONS

في اعترافٍ خطي قبل الواقعة، كان "كونرادي" كتب موضحًا: "الحق إلى جانبي. فقد طورد والدي من قبل الكلاب الحمراء، ومات ضحية الجوع ميتة شنيعة (...) سأتصرف من منطلق القناعة بأن القضاء ولو على بلشفي واحد فقط، يمثل خطوة إلى الأمام من أجل خير الإنسانية".

الحكومة السويسرية تنفي عنها أية مسؤولية

لأن المبعوث السوفياتي الضحية لم يكن مدعوًّا بشكلٍ رسمي إلى مؤتمر لوزان، فقد اعتبرت الحكومة السويسرية نفسها غير مسؤولة، وجاء في محضر اجتماعها الذي انعقد في اليوم التالي للواقعة: "إن الواقعة تندرج، كجريمة عادية، ضمن اختصاص قوانين كانتون "فو" ويجب أن يُنظر بها من قبل محاكم الكانتون، ويُحكم بها كجريمة قتل عادية."

الضحية "فاتزلوف فوروفسكي" (1871-1923) دبلوماسي سوفياتي رفيع المستوى وصديق لينين. WIKICOMMONS

ومع ذلك لم يدن الجاني. في المحاكمة التي جرت أمام هيئة محلَّفين في لوزان حوَّلَ محامي الدفاع بمهارة أنظار المحكمة بعيدًا عن جريمة القتل التي ارتكبها كونرادي، وذلك نحو جرائم البلشفيين خلال الثورة. دوائر واسعة في المجتمع، بما في ذلك أجزاء من الحكومة، كانت تناهض الشيوعية بقوة آنذاك.

خمسة من المحلَّفين فقط اعتبروا كونراد في النهاية مذنبًا. ولأن الإدانة تحتاج إلى أغلبية الثلثين، فقد أُطلق سراحه. رد الاتحاد السوفياتي بغضب وقطع ما تبقى من العلاقات مع سويسرا.

عزلة في السياسة الخارجية

يقول "ساشا تسالا"، مدير مركز بحوث الوثائق الدبلوماسية في سويسرا (Dodis) : إن غياب العلاقات مع الاتحاد السوفياتي جعل سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية في وضعٍ صعب للغاية. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الحالة سيئة جدًّا جدًّا. سويسرا معزولةٌ تمامًا على صعيد السياسة الخارجية."

وزير الخارجية السويسري آنذاك، "مارسيل بليه-غولاتس" اضطر إلى الاستقالة لأن محاولته إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي عام 1944 قد فشلت.

دروس من قضية كونرادي

لم تتمكن سويسرا من إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي إلّا في العام 1946. وحاولت برن أن تمنع وقوع سويسرا من جديد في مثل هذا الوضع الذي وقعت فيه بعد قضية كونرادي، فكانت في النتيجة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية الفتية، وذلك قبل وقت قصير من اندلاع الحرب الكورية، الأمر الذي كان سيجعل هذا الاعتراف مستحيلًا من الناحية السياسية.

محتويات خارجية

قضية كونرادي، فيلم وثائقي، التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF)، 2017

ترجمة: جواد الساعدي

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