قضية كونرادي 1923: عواقب دبلوماسية وخيمة لجريمة سياسية على ضفاف بحيرة جنيف

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Affäre Conradi 1923: Politkrimi am Genfersee – mit schweren Folgen für die Diplomatie (الأصلي)
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Убийство Воровского и разрыв российско-швейцарских отношений
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ورغم تبرئة كونرادي من طرف القضاء السويسري، كانت لهذه الحادثة عواقب وخيمة على العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا والاتحاد السوفياتي لمدة طويلة.
لوزان، ربيع عام 1923، في "شاتو دوشيه"، مباشرةً قبالة بحيرة جنيف، كانت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى تتفاوض حول مستقبل تركيا، ولم تكن الدعوة قد وجهت إلى الاتحاد السوفياتي، لكن تم قبول المبعوث السوفياتي "فاتزلوف فوروفسكي" بصفة مراقب. في مساء العاشر من مايو 1923 كان "فاتزلوف فوروفسكي" يجلس إلى طاولة العشاء بصحبة أشخاصٍ آخرين. فجأةً تقدّم السويسري-الروسي "موريتس كونرادي" إلى الطاولة، سحب مسدّسًا وقتل "فوروفسكي" بعدة طلقات من أقرب مسافة.
رسم ساخر من صحيفة "ديلي هيرالد"، 17.11.1923 ، هكذا يدافع الجاني عن نفسه: "إن القضاء ولو على بلشفي واحد فقط يمثل خطوة إلى الأمام من أجل خير الإنسانية". WIKICOMMONS
في اعترافٍ خطي قبل الواقعة، كان "كونرادي" كتب موضحًا: "الحق إلى جانبي. فقد طورد والدي من قبل الكلاب الحمراء، ومات ضحية الجوع ميتة شنيعة (...) سأتصرف من منطلق القناعة بأن القضاء ولو على بلشفي واحد فقط، يمثل خطوة إلى الأمام من أجل خير الإنسانية".
الحكومة السويسرية تنفي عنها أية مسؤولية
لأن المبعوث السوفياتي الضحية لم يكن مدعوًّا بشكلٍ رسمي إلى مؤتمر لوزان، فقد اعتبرت الحكومة السويسرية نفسها غير مسؤولة، وجاء في محضر اجتماعها الذي انعقد في اليوم التالي للواقعة: "إن الواقعة تندرج، كجريمة عادية، ضمن اختصاص قوانين كانتون "فو" ويجب أن يُنظر بها من قبل محاكم الكانتون، ويُحكم بها كجريمة قتل عادية."
الضحية "فاتزلوف فوروفسكي" (1871-1923) دبلوماسي سوفياتي رفيع المستوى وصديق لينين. WIKICOMMONS
ومع ذلك لم يدن الجاني. في المحاكمة التي جرت أمام هيئة محلَّفين في لوزان حوَّلَ محامي الدفاع بمهارة أنظار المحكمة بعيدًا عن جريمة القتل التي ارتكبها كونرادي، وذلك نحو جرائم البلشفيين خلال الثورة. دوائر واسعة في المجتمع، بما في ذلك أجزاء من الحكومة، كانت تناهض الشيوعية بقوة آنذاك.
خمسة من المحلَّفين فقط اعتبروا كونراد في النهاية مذنبًا. ولأن الإدانة تحتاج إلى أغلبية الثلثين، فقد أُطلق سراحه. رد الاتحاد السوفياتي بغضب وقطع ما تبقى من العلاقات مع سويسرا.
عزلة في السياسة الخارجية
يقول "ساشا تسالا"، مدير مركز بحوث الوثائق الدبلوماسية في سويسرا (Dodis) : إن غياب العلاقات مع الاتحاد السوفياتي جعل سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية في وضعٍ صعب للغاية. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الحالة سيئة جدًّا جدًّا. سويسرا معزولةٌ تمامًا على صعيد السياسة الخارجية."
وزير الخارجية السويسري آنذاك، "مارسيل بليه-غولاتس" اضطر إلى الاستقالة لأن محاولته إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي عام 1944 قد فشلت.
دروس من قضية كونرادي
لم تتمكن سويسرا من إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي إلّا في العام 1946. وحاولت برن أن تمنع وقوع سويسرا من جديد في مثل هذا الوضع الذي وقعت فيه بعد قضية كونرادي، فكانت في النتيجة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية الفتية، وذلك قبل وقت قصير من اندلاع الحرب الكورية، الأمر الذي كان سيجعل هذا الاعتراف مستحيلًا من الناحية السياسية.
محتويات خارجية
قضية كونرادي، فيلم وثائقي، التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية ( SRF)، 2017
ترجمة: جواد الساعدي
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