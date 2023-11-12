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اشتباكات مسلحة في طوباس بالضفة الغربية -فيديو

11/12/2023 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ناشطون إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت مبكر اليوم الأحد بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.


وأفاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدات في قلقيلية والخليل.


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