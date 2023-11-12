اشتباكات مسلحة في طوباس بالضفة الغربية -فيديو
التاريخ
11/12/2023 1:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ناشطون إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت مبكر اليوم الأحد بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.
وأفاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدات في قلقيلية والخليل.
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