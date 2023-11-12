زيارة مرتقبة من كبير مستشاري بايدن الى اسرائيل لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقل موقع ((أكسيوس))، اليوم الأحد، عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم أن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن من المتوقع أن يزور إسرائيل ودولاً بالمنطقة هذا الأسبوع لبحث جهود إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة ((حماس)) في قطاع غزة.
وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
الشرق الاوسط
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