زيارة مرتقبة من كبير مستشاري بايدن الى اسرائيل لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين

وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

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