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زيارة مرتقبة من كبير مستشاري بايدن الى اسرائيل لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين

11/12/2023 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع ((أكسيوس))، اليوم الأحد، عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم أن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن من المتوقع أن يزور إسرائيل ودولاً بالمنطقة هذا الأسبوع لبحث جهود إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة ((حماس)) في قطاع غزة.


وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

الشرق الاوسط


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