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إعادة فتح معبر رفح لهذه الفئات اعتبارا من اليوم الأحد

11/12/2023 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، أنه سيتم إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر الأحد، أمام حاملي جوازات سفر أجنبية.
والمعبر الذي يربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية هو المدخل الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويعد حيويا لدخول شاحنات المساعدات ولعمليات الإجلاء التي شملت آلاف الأشخاص حتى الآن.

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