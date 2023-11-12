إعادة فتح معبر رفح لهذه الفئات اعتبارا من اليوم الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، أنه سيتم إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر الأحد، أمام حاملي جوازات سفر أجنبية.
والمعبر الذي يربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية هو المدخل الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويعد حيويا لدخول شاحنات المساعدات ولعمليات الإجلاء التي شملت آلاف الأشخاص حتى الآن.
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