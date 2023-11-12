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الهلال الاحمر المصري : 27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة عبر العريش

11/12/2023 1:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن الهلال الأحمر المصري أن 27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب الشهر الماضي، ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار يومياً طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية.


واوضح ((الهلال الأحمر المصري))، السبت، عن ((حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التي أُرْسِلت لقطاع غزة من الدول حتى مساء الجمعة)). وذكر في إفادة، السبت، أن ((مصر تتصدر حجم المساعدات بـ6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى))




الشرق الاوسط


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