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شاهد... أسد يهرب من السيرك ويثير الذعر قرب روما

11/12/2023 1:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هرب أسد من سيرك بالقرب من روما وأثار حالة من الذعر، وقد فشل الأطباء البيطريون في تخديره والقبض عليه.

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم "كيمبا"، وهو يتجول في الأحياء.

وقام المتفرجون المذعورون بتصوير الحيوان الفارّ من الخدمة من داخل منازلهم وهو يشق طريقه عبر الظلام.


كما أطلق ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة النار على الأسد لكنهم فشلوا في تخديره وإلقاء القبض عليه.

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