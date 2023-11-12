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إنخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية قادمة للاردن بهذا الموعد - تحذيرات

11/12/2023 1:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الثلاثاء القادم إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء غائمة جزئياً تتحول أحيانا إلى غائمة، ويتوقع هطول المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، مع احتمال ان تمتد الهطولات إلى المناطق الجنوبية الغربية .

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية .

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