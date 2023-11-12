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القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

11/12/2023 1:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) القدرة لبرنامج الوكيل: قناصة الاحتلال يستهدفون كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إنه منذ 36 ساعة، يواصل الإحتلال الإسرائيلي استهداف مجمع الشفاء الطبي ومحيط المجمع، بشكل مركز.
وأضاف القدرة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن الاستهداف الإسرائيلي يركّز على أقسام الطوارئ والجراحة، وعلى كل ما يتحرك حول المجمع، من خلال قناصة يحاصرون المجمع من كل الجهات.
ونوه إلى أن نفاذ الوقود في المجمع سبب استشهاد 5 مرضى كان يجب أن تجرى لهم عمليات، إلى جانب استشهاد طفلين من حديثي الولادة في قسم الحاضنات بسبب نقص الاوكسجين، واستشهاد مريض كان في قسم العناية المركزة .
وأوضح أن المستشفى الآن خرج عن الخدمة بشكل تام، ولا تُقدم أي خدمات طبية بسبب نفاذ الوقود والأدوية، ولا يمكن الخروج من المستشفى، مضيفاً أنه يوجد قرابة 100 جثة لشهداء لا يمكن الوصول إليهم أو دفنهم.
وقال القدرة، إنه يوجد 10 آلاف شخص داخل المستشفى بين كوادر طبية ونازحين ومرضى، كلهم متواجدون في الأقسام.
وأضاف أن وزارة الصحة في غزة ناشدت بالتدخل عدة مرات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من أي طرف حيال هذه الكارثة الإنسانية.

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