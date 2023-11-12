وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع على الجبهة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف لقاء "مجموعة الاتصال"، وسير القتال في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البتناغون باتركي رايدر: "تحدث أوستن عبر الهاتف مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف وبحثا آخر التطورات في ساحة المعركة".
وأضاف أن الوزيرين بحثا عقد لقاء جديد لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
روسيا اليوم
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