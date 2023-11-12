وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع على الجبهة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف لقاء "مجموعة الاتصال"، وسير القتال في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم البتناغون باتركي رايدر: "تحدث أوستن عبر الهاتف مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف وبحثا آخر التطورات في ساحة المعركة".



وأضاف أن الوزيرين بحثا عقد لقاء جديد لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.



روسيا اليوم