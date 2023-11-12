الاحتلال ينفذ مداهمات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية ويشن مداهمات وحملات اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونفذ جيش الاحتلال، فجر الأحد، سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع فلسطينيين.
وذكرت مصادر لوكالة الأناضول، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدن طولكرم والخليل وطوباس وبلدات حجة وبرقة والسموع ودورا القرع وبلعين.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مدينة طوباس أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي نقلا للعلاج في المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا قبل انسحابها من طوباس.
وفي بلدة برقة قرب نابلس اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة وداهمت منازل فلسطينية و"عاثت فيها خرابا".
واعتقلت 4 مواطنين، وفجرت مركبة الأسير محمود حجة.
MENAFN12112023000208011052ID1107412454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.