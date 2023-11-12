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الاحتلال ينفذ مداهمات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

11/12/2023 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على مدن وبلدات الضفة الغربية ويشن مداهمات وحملات اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونفذ جيش الاحتلال، فجر الأحد، سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع فلسطينيين.
وذكرت مصادر لوكالة الأناضول، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدن طولكرم والخليل وطوباس وبلدات حجة وبرقة والسموع ودورا القرع وبلعين.


وأشارت المصادر إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مدينة طوباس أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي نقلا للعلاج في المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا قبل انسحابها من طوباس.
وفي بلدة برقة قرب نابلس اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة وداهمت منازل فلسطينية و"عاثت فيها خرابا".
واعتقلت 4 مواطنين، وفجرت مركبة الأسير محمود حجة.

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