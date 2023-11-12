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الاحتلال يشن غارة جديدة على مدرسة تؤوي نازحين

11/12/2023 1:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الاسرائيلي غارة على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة صباح اليوم الاحد .

ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 37 على التوالي باستهداف مدارس ومساجد وملاجئ آمنة تؤوي مدنيين ، كانت آخرها استهدافه المكثف لمجمع الشفاء الطبي لاكثر من 36 ساعة وفقا لما افاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة .


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