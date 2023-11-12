الاحتلال يشن غارة جديدة على مدرسة تؤوي نازحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شن جيش الاحتلال الاسرائيلي غارة على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة صباح اليوم الاحد .
ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 37 على التوالي باستهداف مدارس ومساجد وملاجئ آمنة تؤوي مدنيين ، كانت آخرها استهدافه المكثف لمجمع الشفاء الطبي لاكثر من 36 ساعة وفقا لما افاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة .
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