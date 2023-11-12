الاحتلال يفجر مركبة ويعتقل 4 شبان من بلدة برقة شمال نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مركبة واعتقلت 4 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وذكرت مصادر لوكالة "وفا" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة المواطن محمود حجة عقب اعتقاله.
وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، ومنتصر سيف، وعمر شبيب". وفا
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