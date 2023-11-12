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4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح

11/12/2023 1:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

و اكد المراسل ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ في وقت مبكر اليوم الأحد قصفا عنيفا على مواقع عدة في قطاع غزة.


وأضاف أن القصف تم بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات.

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