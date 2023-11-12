4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح

4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح
التاريخ
11/12/2023 1:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
و اكد المراسل ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ في وقت مبكر اليوم الأحد قصفا عنيفا على مواقع عدة في قطاع غزة.
وأضاف أن القصف تم بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات.
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