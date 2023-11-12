4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح

MENAFN - Al Wakeel News)ارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

و اكد المراسل ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ في وقت مبكر اليوم الأحد قصفا عنيفا على مواقع عدة في قطاع غزة.



وأضاف أن القصف تم بالتزامن مع اشتباكات ودوي انفجارات.