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لوحة 'امرأة الساعة' لبيكاسو تُباع بمبلغ قياسي في نيويورك - صورة

11/12/2023 1:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيعت تحفة بابلو بيكاسو"امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم بنيويورك يوم الأربعاء الماضي.

وهذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار بحسب دار سوذبيز للمزادات.

ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.




لبنان 2

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