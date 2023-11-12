لوحة 'امرأة الساعة' لبيكاسو تُباع بمبلغ قياسي في نيويورك - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيعت تحفة بابلو بيكاسو"امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم بنيويورك يوم الأربعاء الماضي.
وهذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار بحسب دار سوذبيز للمزادات.
ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.
لبنان 2
MENAFN12112023000208011052ID1107412450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.