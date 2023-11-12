أسد هارب يتسبب بفوضي لعدة ساعات في بلدة إيطالية

تسبب أسد هارب من سيرك في ساعات من الإثارة في مدينة لاديسبولي الساحلية الإيطالية يوم السبت.

وجاب الحيوان المفترس شوارع البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة، وتقع شمال روما، في فترة ما بعد الظهر.

وطالب عمدة المدينة أليساندرو جراندو السكان بأن "يكونوا حذرين للغاية".

واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يتم تهدئة الحيوان والإمساك به مجددا.

وتم تداول عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر الحيوان وهو يتبختر

في شوارع المدينة وعلى طول الأرصفة.

والتزم معظم السكان منازلهم وشققهم كإجراء احترازي. كما علق البعض مؤقتا في سياراتهم.

وتم رصد الحيوان في وقت لاحق خارج لاديسبولي.

وفي وقت لاحق من المساء، جرى تحديد مكان الأسد وتم تخديره، بحسب رئيس البلدية. ثم نام الأسد بعد بضع دقائق وتم إعادته إلى السيرك.