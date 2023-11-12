Sunday, 12 November 2023 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 4 في انهيار مبنى في شرق الصين

11/12/2023 1:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى في مدينة ونتشو في شرق البلاد.

وقال التلفزيون إن الانهيار حدث أمس السبت أثناء عملية تجديد للبناية، مضيفاً أن جميع الضحايا من عمال البناء.

وأضاف أن هطول المطر دون توقف عرقل عمل الإنقاذ.

وقال التلفزيون إن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12112023000110011019ID1107412440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث