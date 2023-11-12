مقتل 4 في انهيار مبنى في شرق الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى في مدينة ونتشو في شرق البلاد.
وقال التلفزيون إن الانهيار حدث أمس السبت أثناء عملية تجديد للبناية، مضيفاً أن جميع الضحايا من عمال البناء.
وأضاف أن هطول المطر دون توقف عرقل عمل الإنقاذ.
وقال التلفزيون إن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12112023000110011019ID1107412440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.