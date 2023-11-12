مقتل 4 في انهيار مبنى في شرق الصين

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى في مدينة ونتشو في شرق البلاد.

وقال التلفزيون إن الانهيار حدث أمس السبت أثناء عملية تجديد للبناية، مضيفاً أن جميع الضحايا من عمال البناء.

وأضاف أن هطول المطر دون توقف عرقل عمل الإنقاذ.

وقال التلفزيون إن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

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