زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر إقليم تيمور الغربية جنوبي إندونيسيا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.
ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث إصابات أوخسائر مادية.
وأشارت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع في الساعة 09:06 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (02:06 بتوقيت غرينتش) مشيرة إلى إن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومتراً عند خط عرض 9.90 درجات جنوباً وخط طول 123.70 درجة شرقاً.
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