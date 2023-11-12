زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر إقليم تيمور الغربية جنوبي إندونيسيا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث إصابات أوخسائر مادية.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع في الساعة 09:06 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (02:06 بتوقيت غرينتش) مشيرة إلى إن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومتراً عند خط عرض 9.90 درجات جنوباً وخط طول 123.70 درجة شرقاً.

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