فيتامين د أثناء الحمل يقلل من الربو عند الأطفال

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت مراجعة بحثية لبيانات من تجربة سابقة أن تناول فيتامين "د" لمنع الربو قبل الولادة فعال ووقائي.

بالإضافة إلى أن مكملات الفيتامين أثناء الحمل قللت معدلات الربو والصفير عند الأطفال مقارنة بالمكملات القياسية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأشار البحث إلى أن نقص فيتامين "د" شائع جداً بين الحوامل اللاتي لا يتناولن المكملات الغذائية.

وأوضح سكوت تي فايس الباحث الرئيسي من جامعة هارفارد: "يجب على جميع الحوامل تناول ما لا يقل عن 4400 وحدة دولية من فيتامين "د3" يومياً خلال فترة الحمل، بدءًا من وقت الحمل".

وفي التجربة التي استند إليها البحث، تم تسجيل الحوامل اللاتي لديهن تاريخ عائلي من الحساسية أو الربو بين 10 و18 أسبوعاً من الحمل.

وأعطيت نصف المشاركات جرعة قدرها 4400 وحدة دولية من فيتامين د بالإضافة إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د ضمن مكملات ما قبل الولادة. أما النصف الآخر فقد حصلن على علاج وهمي إلى جانب فيتامينات ما قبل الولادة.

وتمت متابعة الأطفال في سن الثالثة (عام 2016)، ثم في سن 6 سنوات.

وتبين أن ارتفاع مستوى الفيتامين لدى الحوامل أدى إلى انخفاض بنسبة 50% في حالات الربو والصفير.

وفيتامين "د" هو أحد العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو النظام الغذائي، أو المكملات الغذائية. ويعتبر ضرورياً لصحة العظام ولكن له أيضاً دور في المناعة الذاتية وأمراض أخرى.

وأشار البحث إلى أن حوالي 40٪ من الأطفال يعانون من الصفير اليومي في سن الثالثة. وبحلول سن 6 سنوات، يتم تشخيص 20% منهم بالربو.