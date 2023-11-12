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ساخا.. شجاعة صياد تنقذ رجلين هاجمهما دب

11/12/2023 12:24:54 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفاد المكتب الصحافي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب.


وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي حسب «روسيا اليوم» بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.

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