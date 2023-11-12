ساخا.. شجاعة صياد تنقذ رجلين هاجمهما دب
التاريخ
11/12/2023 12:24:54 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد المكتب الصحافي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب.
وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي حسب «روسيا اليوم» بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.
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