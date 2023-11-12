متخصصون تربويون: الذكاء الاصطناعي يحدث طفرة في تعليم اللغة العربية بالمدارس

أكد متخصصون تربويون أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً حاسماً في تحسين تعليم اللغة العربية في المدارس، كما سيؤدي إلى تحقيق طفرة في تعلم اللغة العربية وتطويرها، إذ تستخدم المدارس حالياً تطبيقات وأدوات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل الطلاب مع اللغة العربية وتحفيزهم على تعلمها بشكل أكثر فاعلية، وتقدم تلك التطبيقات محتوى تعليمياً مبتكراً ومشوقاً يتناسب مع اهتمامات الطلاب وأساليب تعلمهم الفردية.

وأظهرت التجارب الأولى لاستخدامه في عدد من المدارس، والتي تمت بشكل ذاتي من قبل التربويين، نتائج إيجابية لاستخدامه، سواء في رفع التحصيل الدراسي للطلبة أو في التفاعل التعليمي للطلبة، حيث أتاح التربويون استخدام تطبيقاته لتخيل شخصيات القصص الدراسية وتجسيدها من خلال تلك البرامج، ونفذوا العديد من المسابقات التي تعزز استخدامه لأداء المهام البحثية الطلابية.

تنمية المهارات

وقالت مروة علي، رئيس قسم المواد الوزارية في مدرسة ((جيمس كامبردج)) الشارقة: ((حرصنا على مزج الذكاء الاصطناعي في حصص اللغة العربية لتقوية 4 مهارات لدى الطلاب، وهي ((القراءة – الكتابة- التحدث – الاستماع))، وتمكنا من جعل حصص اللغة العربية ممتعة ومشوقة بفضل الذكاء الاصطناعي الذي ساعد الطلاب على تنمية مهارات التفكير النقدي)).

وأوضحت أن ((استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في بناء جيل متجدد قادر على التكيف مع تحديات المستقبل ويتمتع بروح الابتكار، إذ لاحظنا أنها تتيح إمكانية توفير تجارب تعليمية مخصصة ومتجاوبة مع احتياجات كل طالب، مما يسهم في تعزيز تفاعل الطلاب مع المادة وزيادة مستوى الفهم والاستيعاب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير ردود فعل فورية وتقييماً دقيقاً لأداء الطلاب، مما يساعدهم على تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تطويرها، مما يؤثر بشكل إيجابي على تطورهم العام وقدرتهم على مواكبة التحديات المستقبلية)).

تحفيز الإبداع

من جانبها، نفذت رانيا محمد حسن سالم، معلمة اللغة العربية في مدرسة ((النعيم ح3 بنات))، مسابقة للقراءة تحت عنوان: ((القراءة نافذتي على العالم)) يستعرض فيها الطلبة ما قرأوه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل chatgpt, DiD وغيرها الكثير، وأفرزت تلك المشاركات إبداعات غير مسبوقة في توظيف الذكاء الاصطناعي لإظهار الإبداعات القرائية التحليلية للطلاب في مختلف فنون الأدب، كما حرصت على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريس رواية ((الأمير الصغير)) التي تدرس للصف الثاني عشر في كافة إمارات الدولة، وكانت التجربة ثرية عندما استخدمت الطالبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتخيل شخصيات القصة وإضفاء الحياة عليها من خلال هذه التطبيقات.

تحليل الأداء

بدوره، قال التربوي أيمن النقيب: ((بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن للمعلمين قياس تقدم الطلاب في تعلم اللغة العربية بشكل دقيق وفوري، من خلال استخدام المعلمين تطبيقات تقوم بتحليل أداء الطلاب وتقييم مستواهم في المهارات المختلفة، مما يمكنهم من توجيه الطلاب بشكل فردي وتلبية احتياجاتهم التعليمية بشكل أفضل)).

وأوضح النقيب أن ((استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية يعمل على زيادة معدلات التحصيل الدراسي وتعزيز ثقة الطلاب في استخدام اللغة العربية))، مفيداً بأنه أجريت دراسة ميدانية على طلابه داخل الصفوف بعدما قام بقياس مهاراتهم وجاءت نتيجة الدراسة التي شارك فيها ما يقارب من 100 طالب أن تقنيات الذكاء الاصطناعي عملت على توفير بيئة تعلم محفزة ومناسبة أسهمت في تطور قدرات الطلاب وتعزز اهتمامهم باللغة العربية، وبالتالي ستعزز استمرارهم في تعلمها وتطوير مهاراتهم فيها.

وتفصيلاً، أكدت الدراسة الميدانية التي أجراها على طلبة الصف الحادي عشر حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصات التعليمية في رفع مستويات الطلاب في مهارات اللغة العربية، زيادة معدل التحصيل الدراسي للطلبة، إذ تستخدم هذه المنصات تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال جمع البيانات لأداء الطلاب في محطات التعلم وآلية تعامل الطالب مع المحطة وحتى اختيار الطالب للصورة الشخصية في تحديد مسارات التعلم المناسبة)).

أقرأ مع أسرتي

وفي السياق ذاته، نفذت معلمة اللغة العربية رائدة فيصل، مشروع ((أقرأ مع أسرتي))، وهو مشروع مبتكر يهدف بشكل أساسي إلى نشر ثقافة القراءة بين الطلبة والتأثير على أفراد المجتمع، بحيث تصبح القراءة أسلوب حياة وفق منهجية محددة ومدروسة من خلال خطة طويلة المدى ترتكز على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من تواصل وتعاون وتفكير إبداعي وتفكير ناقد.

ولفتت إلى أن فكرة المشروع تتمثل في مشاركة الطالب في قراءة القصة مع أسرته، وبدأت الفكرة من خلال توفير العديد من الطرق التي تساعد الطلبة على القراءة، وأنشأت مكتبة افتراضية للطلبة يتم من خلالها وضع القصص مسجلة بصوت الطالب مع أفراد الأسرة ومن ثم تحويلها إلى قصص إلكترونية مستقبلاً، وقد تجاوزت الكتب المقروءة في المكتبة الافتراضية 130 قصة إلكترونية بصوت الطلبة وبمشاركة أفراد الأسر، وحصل مشروعها على المركز الأول في جائزة الإبداع الرقمي على مستوى الوطن العربي في المؤتمر العلمي الدولي الأول.

ونوّهت رائدة فيصل إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية يمثل تطوراً مهماً في مجال التعليم والتعلم، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات وتقنيات مبتكرة لتحسين وتسهيل عملية تعلم اللغات، لأنها تتيح فرصاً جديدة لتخصيص التعليم وتعزيز تفاعل الطلبة مع المادة التعليمية، كما أنه يمكننا تطوير تطبيقات وأدوات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوفر تجارب تعلم مخصصة وفعالة للطلاب من أجل تشجيع القراءة وغرس روح المنافسة.

اختبارات وتغذية راجعة

من جهتها، أفادت إيمان مصطفى محمد، معلمة اللغة العربية في مدرسة ((الإبداع)) - الحلقة الأولى، بأن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل فعال ومتميز في تطوير أدوات تعليمية تدعم مهارات اللغة العربية، ومنها ما يدعم مهارات الكتابة مثل (تطبيق Araby. Ai) الذي يتيح للمتعلم إنشاء نص كتابي متقن.

وتابعت: كما أن لها دوراً فعالاً في الفصول الدراسية، حيث إنها تسهم وتساعد المعلم على قياس مستوى إتقان الطلبة للمهارات وتقديم تغذية راجعة فورية ومنها تطبيق (ai Quizizz)، حيث يقدم التطبيق للطلبة تغذية راجعة فورية، كما يساعد الذكاء الاصطناعي المعلمين على إنشاء اختبارات تقييمية تفاعلية ومبتكرة لقياس تطور الطلاب في مهاراتهم اللغوية، وبهذه الطريقة، يمكن للمعلمين تحديد نقاط القوة والضعف لكل طالب، كما أنه يوفر فرصاً متكافئة لدعم تعلم الطلبة ورفع مستوياتهم.

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