مسؤول أممي رفيع: المستشفيات مكان للمأوى وليست للحرب

قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث يوم السبت تعليقا على هجمات إسرائيل على مستشفى الشفاء في قطاع غزة "إن المستشفيات مكان للمأوى وليست مكان للحرب".

وجاء في منشور لجريفيث عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إنه في ضوء "التقارير المروعة عن الهجمات"، لا يمكن أن يكون هناك "أي مبرر لأعمال الحرب في مرافق الرعاية الصحية، مما يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء ويطلق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".



وأكد في منشوره أن "هذا أمر غير معقول وبغيض ويجب أن يتوقف".

وأضاف "يجب أن تكون المستشفيات أماكن أكثر أمانا ويجب على من يحتاجون إليها أن يثقوا في أنها أماكن مأوى وليست أماكن حرب."

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في السابع من أكتوبر الماضي في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود.

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