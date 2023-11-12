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الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد إن المنظمة فقدت الاتصال بجهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مشيراً إلى تقارير وصفها بأنها "مرعبة" عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة.

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