الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة
التاريخ
11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد إن المنظمة فقدت الاتصال بجهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مشيراً إلى تقارير وصفها بأنها "مرعبة" عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة.
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