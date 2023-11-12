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تحطم طائرة عسكرية أميركية

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، يوكوم، عن تحطم طائرة عسكرية أميركية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

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