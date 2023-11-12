الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر: الأطفال الرضع في غزة بخطر

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر: الأطفال الرضع في غزة بخطر
التاريخ
11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس السبت من أن "الأطفال الرضع في مستشفى القدس في غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابه في منصة "إكس": "الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".
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