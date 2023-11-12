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الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر: الأطفال الرضع في غزة بخطر

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس السبت من أن "الأطفال الرضع في مستشفى القدس في غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابه في منصة "إكس": "الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".

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