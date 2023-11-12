آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين

آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين
التاريخ
11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج أكثر من 6 آلاف شخص أمس السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة".
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