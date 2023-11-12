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آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج أكثر من 6 آلاف شخص أمس السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة".

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