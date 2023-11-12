9 شهداء بقصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا شمال قطاع غزة

9 شهداء بقصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا شمال قطاع غزة
التاريخ
11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إن قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة أدى لسقوط 9 شهداء وعدد من المصابين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات تستهدف عددا من المنازل غرب مدينة غزة.
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