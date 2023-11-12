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9 شهداء بقصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا شمال قطاع غزة

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إن قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة أدى لسقوط 9 شهداء وعدد من المصابين.


وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات تستهدف عددا من المنازل غرب مدينة غزة.

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