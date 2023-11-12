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تفاصيل صفقة كبيرة مرتقبة بين حماس وإسرائيل

11/12/2023 12:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، للقناة 13 العبرية، أن مفاوضات إنجاز صفقة كبيرة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قطعت شوطا مهما، "لكنها لا تشمل الجنود، ولم يغلق أي شيء بعد".
وقال المسؤول للقناة إنه كجزء من الصفقة سيتم إطلاق سراح عشرات الأسرى في غزة، وتفرج إسرائيل عن أسيرات وقصر من السجون الإسرائيلية وتنقل الوقود إلى غزة.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها، إن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تنفيذ صفقة تتضمن إطلاق سراح العديد من الأسرى، على عكس ما تردد عن نقاشات تدور حول صفقات "صغيرة"، ستؤدي إلى إطلاق سراح مجموعة أفراد.

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