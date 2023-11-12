تفاصيل صفقة كبيرة مرتقبة بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، للقناة 13 العبرية، أن مفاوضات إنجاز صفقة كبيرة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قطعت شوطا مهما، "لكنها لا تشمل الجنود، ولم يغلق أي شيء بعد".
وقال المسؤول للقناة إنه كجزء من الصفقة سيتم إطلاق سراح عشرات الأسرى في غزة، وتفرج إسرائيل عن أسيرات وقصر من السجون الإسرائيلية وتنقل الوقود إلى غزة.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها، إن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تنفيذ صفقة تتضمن إطلاق سراح العديد من الأسرى، على عكس ما تردد عن نقاشات تدور حول صفقات "صغيرة"، ستؤدي إلى إطلاق سراح مجموعة أفراد.
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