طيران الاحتلال يستهدف آبار المياه بمستشفى الشفاء

طيران الاحتلال يستهدف آبار المياه بمستشفى الشفاء
التاريخ
11/12/2023 12:16:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف طيران الاحتلال الصهيوني ، فجر الاحد ، بئرا للمياه وخزانات المخصصة للمياه في مجمع الشفاء الطبي.
وتشهد مدينة غزة قصفا إسرائيليا واشتباكات ليلية في شمال القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
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