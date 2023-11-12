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طيران الاحتلال يستهدف آبار المياه بمستشفى الشفاء

11/12/2023 12:16:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف طيران الاحتلال الصهيوني ، فجر الاحد ، بئرا للمياه وخزانات المخصصة للمياه في مجمع الشفاء الطبي.
وتشهد مدينة غزة قصفا إسرائيليا واشتباكات ليلية في شمال القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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