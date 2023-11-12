استشهاد رضيعين في حضانة مجمع الشفاء بغزة
التاريخ
11/12/2023 12:16:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد رضيعين في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.
وأعلنت وزارة الصحة استنشهاد طبيبين وإصابة عدد من النازحين بقصف استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة.
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