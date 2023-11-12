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استشهاد رضيعين في حضانة مجمع الشفاء بغزة

11/12/2023 12:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد رضيعين في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.
وأعلنت وزارة الصحة استنشهاد طبيبين وإصابة عدد من النازحين بقصف استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة.

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