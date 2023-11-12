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صحة غزة: كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء المعمداني

11/12/2023 12:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة صباح اليوم الاحد إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني.


وأضاف القدرة أن خدمات مستشفى المعمداني محدودة.

وكان مجمع الشفاء الطبي قد خرج عن الخدمة يوم أمس السبت بعد نفاد الوقود والقصف الهمجي الذي استهدف محيطه لأكثر من مرة .


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