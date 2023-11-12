صحة غزة: كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء المعمداني
التاريخ
11/12/2023 12:15:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة صباح اليوم الاحد إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني.
وأضاف القدرة أن خدمات مستشفى المعمداني محدودة.
وكان مجمع الشفاء الطبي قد خرج عن الخدمة يوم أمس السبت بعد نفاد الوقود والقصف الهمجي الذي استهدف محيطه لأكثر من مرة .
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