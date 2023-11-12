معارك برية واشتباكات عنيفة في غزة منذ فجر الاحد - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت عدة محاور في قطاع غزة، منذ ساعات فجر الأحد، اشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
واندلعت اشتباكات ضارية في شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وشمال جباليا وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إضافة إلى محاور عدة بمدينة غزة بينها حيا النصر والشيخ رضوان ومحيط مخيم الشاطئ (شمال غرب).
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