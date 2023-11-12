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معارك برية واشتباكات عنيفة في غزة منذ فجر الاحد - تفاصيل

11/12/2023 12:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت عدة محاور في قطاع غزة، منذ ساعات فجر الأحد، اشتباكات عنيفة تجري بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
واندلعت اشتباكات ضارية في شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وشمال جباليا وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إضافة إلى محاور عدة بمدينة غزة بينها حيا النصر والشيخ رضوان ومحيط مخيم الشاطئ (شمال غرب).

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