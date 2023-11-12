جزيرة الجبيل تستعد لاستقبال عدد من المرافق عالمية المستوى في مجتمعاتها السكنية الستة

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي – 06 نوفمبر 2023: كشفت جزيرة الجبيل، التطوير العقاري الفاخر في أبوظبي بميزانية تبلغ 15 مليار درهم إماراتي، عن مجموعة واسعة من المرافق الخدمية والترفيهية الفريدة في مجتمعاتها السكنية الست، وذلك تزامناً مع اقتراب إكمال الأعمال التطويرية وتسليم الوحدات السكنية لمالكيها خلال الربع القادم من العام الحالي.
وتشمل المرافق التي ستوفرها جزيرة الجبيل مجموعة متنوعة من المطاعم والوجهات الترفيهية والتعليمية، والتي ستُعزز أسلوب الحياة الراقي والفاخر لجميع سكان التطوير الواقع على الواجهة البحرية لأبوظبي. وستتولى شركة جبيل ايلاند لإدارة المجتمعات مهمة الإشراف على كافة الأنشطة والعمليات التشغيلية لتلك المرافق باستخدام أحدث الحلول التقنية التي تضمن تفاعل سكان الجزيرة وتحقيق أفضل مستويات الراحة والسهولة لهم.
أما فيما يتعلق بالمساحات التجارية في جزيرة الجبيل، ستوفر الجزيرة أكثر من 18,000 متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والموزعة على أربعة مباني، وما يزيد عن 8,000 متر مربع من المساحات المخصصة للمحال التجارية، بالإضافة إلى وجود أربعة مراكز مجتمعية في الجزيرة يسهل الوصول إليها سيراً على الأقدام.
وانطلاقاً من حرصها على الالتزام بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة وتقديم الخدمات وفق أعلى المستويات، ستعمل شركة جبيل ايلاند لإدارة المجتمعات على إثراء تجارب السكان من خلال ضمان توفير مجتمع حيوي منسجم مع الطبيعة والارتقاء بمعايير الإقامة في كافة المجتمعات السكنية في الجزيرة. إذ ستضم جزيرة الجبيل، إلى جانب منتجعها البيئي ومنتزه قرم الجبيل، الوجهة التعليمية والترفيهية البيئية الأولى من نوعها في أبوظبي، مدرسة للفروسية لمقيمي وزوار الجزيرة، بالإضافة إلى مركز لقوارب الكاياك ونادي بادل ونادي شاطئي وناديان حصريان لمالكي اليخوت.
ولتعزيز أسلوب الحياة النشط للسكان، ستتولى الشركة تشغيل مُجمّعين رياضيين خارجيين وثلاث نواد لياقة بدنية مغلقة، فضلاً عن ثلاث أحواض للسباحة، وثلاثة ملاعب للرياضات المتعددة، وثماني مناطق لعب خارجية للأطفال، ومنتزه للتزلج "سكيت بارك"، ومنتزه للقفز "باونس بارك"، بالإضافة إلى عدة مسارات لممارسة الركض وركوب الدراجات الهوائية.
ويشار إلى أنه تم تصميم جزيرة الجبيل لتناسب مختلف أنماط الحياة، حيث سيضم التطوير سبع مساجد وحضانة ومدرسة عالمية خاصة لجميع المراحل الدراسية، وعيادة طبية، ومركزاً للدفاع المدني. كما ستتضمن جزيرة الجبيل متجر سبينس بمبنى مستقل تبلغ مساحته 1,000 متر مربع في سوق الجبيل، والذي سيوفر المنتجات الطازجة والحاجات الأساسية لأكثر من 10,000 مقيم بالجزيرة، إلى جانب الزوار وموظفي المكاتب في الجزيرة.
وفي هذا الخصوص، قال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "مع اقترابنا من إكمال تطوير جزيرة الجبيل، نؤكد على التزامنا المستمر تجاه تحقيق أفضل تجربة إقامة لجميع السكان والزوار والعاملين في الجزيرة. لقد بذل فريق عملنا جهوداً حثيثة لاختيار أفضل الشركاء التجاريين، وتصميم أفضل المرافق الخدمية بالشكل الذي يعكس القيم المميزة لمجتمعنا، مع الحرص على إبقاء الطبيعة محوراً رئيسياً في جميع قراراتنا".
وأضاف الشامسي: "سيكون لشركة جبيل ايلاند لإدارة المجتمعات دوراً حيوياً في دعم كفاءة العمليات التشغيلية لجميع المرافق الخدمية والمجتمعية في الجزيرة، وترسيخ مكانة جزيرة الجبيل كوجهة رائدة للحياة الراقية في قلب العاصمة الإماراتية".
يذكر أن جزيرة الجبيل هي تطوير عقاري فاخر يضم ستة قرى سكنية راقية واقعة بين جزيرتي ياس والسعديات، وتتولى شركة ليد للتطوير العقاري مسؤولية تنفيذه وإدراته. ويتميز التطوير بموقعه وسط الجمال الطبيعي المذهل والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.
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